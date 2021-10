Region Nahe

Versuch zwei steigt in Alsenz

Nachdem bei Versuch Nummer eins in Hochstätten das Flutlicht ausgefallen ist, steigt Versuch Nummer zwei in Alsenz: Auf dem dortigen Kunstrasenplatz stehen sich am heutigen Mittwoch um 19.30 Uhr die beiden Fußball-Bezirksligisten SG Alsenztal und SG Weinsheim gegenüber. 2:1 führten die Gastgeber bei der ersten Austragung. Und mit einem knappen Sieg wären sie vermutlich auch heute Abend zufrieden.