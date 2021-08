In der zweiten Verbandspokalrunde trifft der SV Niederwörresbach am Sonntag zu hause auf Karadeniz Bad Kreuznach. Anstoß ist um 15 Uhr. Mit einem in der Verlängerung errungenen 2:0-Derbysieg über den TuS Mörschied hat sich der SV Niederwörresbach für diese zweite Runde qualifiziert. Trainer Junus Mustafalic zeigte sich zufrieden mit der Leistung: „Das war ein gelungener Nachmittag und durch die Verlängerung so gut wie zwei oder drei Trainingseinheiten.“