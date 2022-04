Während der SV Niederwörresbach und der FC Brücken in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga in ihren Heimspielen am Sonntag wieder mächtig um den Klassenverbleib kämpfen müssen, können der TuS Mörschied und der SC Birkenfeld ihre Auswärtsspiele in der Aufstiegsrunde ohne Druck angehen. Wobei – der TuS Mörschied ist gar nicht weit weg von Platz zwei...