Keine Frage, die Planungen des TuS Hackenheim gehen klar in Richtung Landesliga. Warum auch nicht, der ungeschlagene Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga Untere Nahe ist schließlich Top-Favorit auf den Aufstieg. Die Ambitionen der Hackenheimer werden auch an den Zugängen im Sommer und am Vorbereitungsprogramm auf die Rückrunde deutlich.