Mörschied TuS hat Fehler aufgearbeitet Weil beide Teams eigentlich spielfrei gehabt hätten, haben der TuS Mörschied und die SG Veldenzland sich dazu entschieden, das ursprünglich für den fünften Spieltag angesetzte Aufeinandertreffen auf Sonntag (16.30 Uhr) vorzuziehen. Für den TuS ist es die erste Partie nach der Derbyniederlage gegen Niederwörresbach. Unter der Woche hatte die Mannschaft von Trainer Martin Dawitschek die Fehler analysiert und das Spiel aufgearbeitet.

Nun richten Dawitschek und sein Team den Blick nach vorne. Die Gäste reisen mit einem Punkt im Gepäck an. Am ersten Spieltag gab es ein 3:5 gegen Winterbach, in der Vorwoche ein glückliches Remis gegen Birkenfeld. Dabei agierte die SG vorwiegend defensiv und zeichnete sich durch schnelle Umschaltmomente aus. ter