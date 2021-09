SVN gegen SCB – Duell der Gegensätze

Die Aufholjagd fortzusetzen, das ist das große Ziel des Fußball-Bezirksligisten SC Birkenfeld beim Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) beim SV Niederwörresbach. Die Mannschaft von Coach Marco Orth hatte zuletzt den FCV Merxheim und den TuS Mörschied souverän geschlagen und steht damit nur noch knapp unter der Linie, die am Ende zur Aufstiegsrunde berechtigt. „Die Partie gegen Mörschied war sicherlich eins der besten Spiele, seit ich Trainer in Birkenfeld bin“, sagt Orth. Und der leitet die Geschicke beim SCB seit mittlerweile vier Jahren.