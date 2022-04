Nachdem der SV Niederwörresbach in der Vorwoche die Partie gegen den TSV Langenlonsheim-Laubenheim mit zwei Treffern in den Schlussminuten noch kurzfristig drehen und damit den ersten Dreier in der Abstiegsrunde einfahren konnte, machte Coach Stefan Bank vor dem Gastspiel am Sonntag (15 Uhr) bei der SG Weinsheim eine deutlich gelassenere Stimmung aus.