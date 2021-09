Es lief die 42. Minute in der Fußball-Bezirksligapartie zwischen dem FC Brücken und dem SV Niederwörresbach, als die Lichter ausgingen. „Erst eins, dann zwei, dann gingen sie mal wieder an, dann wieder aus“, schildert SVN-Trainer Junus Mustafalic den Ausfall von zwei Flutlichtmasten, der in der Konsequenz zum vorzeitigen Abbruch des Spiels führte.