Steven Thiel kehrt zur SG Weinsheim zurück

So unterschiedlich können die Innenansichten in einem Verein sein. Die Vereinsführung der SG Weinsheim zeigt sich sehr zufrieden mit der Entwicklung, die die Mannschaft unter dem Trainerteam Detlev Christmann/Richard Kuß/André Bodem in der Fußball-Bezirksliga genommen hat. „Die Trainer selbst sind aber gar nicht einmal so zufrieden gewesen. Sie hatten sich noch ein bisschen mehr erhofft“, berichtet Patrick Donau, der Abteilungsleiter der Weinsheimer. Egal, wie hoch der Zufriedenheitsgrad auch war, beide Seiten einigten sich auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit bis Sommer 2023. Dazu freuen sich die Weinsheimer, in Steven Thiel und Patric Komforth prominente Rückkehrer vermelden zu können.