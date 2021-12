Start der Auf- und Abstiegsrunden verschoben

In einer Marathonsitzung hat der Spielausschuss des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) die Termine für das erste Halbjahr 2022 an die aktuellen Begebenheiten angepasst. Das hat vor allem auf die Vorbereitungspläne der Fußballer Auswirkungen. „Ich begrüße die Veränderungen außerordentlich, speziell die Entscheidung, die Auf- und Abstiegsrunden erst am 27. März beginnen zu lassen, ist sehr gut“, sagt SWFV-Präsidiumsmitglied Thomas Dubravsky, zugleich Vorsitzender des Fußballkreises Bad Kreuznach. Sein Birkenfelder Pendant Axel Rolland sieht es ähnlich: „Die Verschiebung nach hinten macht aufgrund der aktuellen Situation mit Sicherheit Sinn.“