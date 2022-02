Region Nahe

Spielregeln für Zuschauer

Unter dem Motto „Fair Play am Spielfeldrand“ startet der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) eine Kampagne über alle Spiel- und Altersklassen hinweg. Ziel ist es, darauf aufmerksam zu machen, dass die Reaktionen am Spielfeldrand einen enormen Einfluss auf das Geschehen auf dem Platz haben. Da es keine „Spielregeln“ für Zuschauer gibt, möchte der SWFV mit „Fair Play am Spielfeldrand“ die Fans auffordern, sich ebenfalls an sechs definierte „Spielregeln“ zu halten.