SGW strebt ruhiges Fahrwasser an

Die SG Weinsheim verfügt in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga über eine gute Ausgangssituation. Die Palmstein-Auswahl liegt mit 19 Zählern auf dem zweiten Rang. „Es ist aber alles so eng beieinander, dass man sich von der Tabelle nicht blenden lassen darf“, mahnt SG-Coach Detlev Christmann, der die Mannschaft gemeinsam mit Richard Kuß betreut. „Wir können unsere Lage sehr gut einschätzen und sind guter Dinge, dass wir in den noch ausstehenden fünf Spielen die nötigen Punkte ergattern können, um den Klassenverbleib zu erreichen.“