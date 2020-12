Kreis Bad Kreuznach

Seit Freitag läuft die Abfrage des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) bei seinen Vereinen, wie die Saison gewertet werden soll. Parallel dazu machen sich aber auch zahlreiche Klubs Gedanken, in welcher Klasse sie überhaupt antreten wollen. In der Bezirksliga Nahe tut sich in der Beziehung einiges.