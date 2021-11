Serie des SVW und Tabellenführung futsch

Für den SV Winterbach schließt sich ein Kreis. Am 8. März 2020 hatte er mit 1:2 in Birkenfeld verloren. Danach war er in 14 Spielen ungeschlagen geblieben, bis er nun erneut mit 1:2 in Birkenfeld unterlag. Neben der Serie ist auch die Tabellenführung in der Obere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga futsch. Der VfL Simmertal übernahm dank eines 3:1-Erfolgs beim SV Niederwörresbach. In der Untere-Nahe-Staffel darf sich die SG Guldenbachtal wieder berechtigte Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde machen. Das Team bezwang Karadeniz Bad Kreuznach und profitierte vom 0:0 zwischen der SG Pfaffen-Schwabenheim/ Bosenheim und der SG Weinsheim.