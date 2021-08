In der Fußball-Bezirksliga pausiert am Wochenende Spitzenreiter TuS Hackenheim. Das eröffnet Karadeniz Bad Kreuznach die Möglichkeit, im Heimspiel gegen die SG Guldenbachtal zumindest vorübergehend Platz eins in der Untere-Nahe-Staffel zu übernehmen.