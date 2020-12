Kreis Bad Kreuznach

Der Wille der Vereine des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) war eindeutig. Das SWFV-Präsidium hat den Ball in seiner Videokonferenz am Donnerstagabend aufgenommen und das Votum in eine verbindliche Entscheidung münden lassen: Die Saison wird entsprechend der Spielordnung am 30. Juni beendet und nicht – wie ursprünglich vom Präsidium in einer Empfehlung angeregt – über den Sommer hinaus verlängert.