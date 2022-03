Patzen verboten für Pfaffen-Schwabenheimer

Auf dem letzten Platz der Fußball-Bezirksliga Obere Nahe überwinterte der FCV Merxheim. Nach drei Siegen zum Start der Runde setzte es für die Mannen von Trainer Jörg Salomon acht Niederlagen bei einem Remis. „Nach dem guten Start sind wir leider in einen Negativlauf geraten“, erinnert sich Salomon und ergänzt: „Wir hatten in den Spielen immer eine große Fluktuation bei den Startaufstellungen, dies haben wir leider nicht gut kompensieren können. Zusätzlich hatten wir bei einigen Niederlagen oftmals nicht das nötige Glück auf unserer Seite, um was Zählbares mitzunehmen.“