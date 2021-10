Nachdem vor drei Wochen in Brücken das Flutlicht kurz vor der Pause und beim Stand von 1:0 für den SV Niederwörresbach ausfiel, nehmen beide Teams am Mittwoch (19 Uhr) den nächsten Anlauf, um die Partie in der Fußball-Bezirksliga Obere Nahe zu bestreiten. Anders als noch beim ersten Versuch lautet die Konstellation aber dieses Mal: Der SV Niederwörresbach empfängt den FC Brücken.