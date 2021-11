Noch eine Absage, und die Eintracht ist raus

In der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga rehabilitierte sich die TSG Planig mit einem 4:0-Heimsieg über die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim für die 0:8-Klatsche gegen die SG Guldenbachtal in der Vorwoche. Auch Karadeniz Bad Kreuznach ist nach einem 5:2 gegen die SG Weinsheim wieder auf Kurs. Die SG Eintracht Bad Kreuznach II musste dagegen wegen Personalmangels zum zweiten Mal eine Partie absagen. Wie in der Hinrunde traf es die SG Guldenbachtal, die damit kampflos zu sechs Zählern kommt. Bei einer weiteren Absage wird die SGE-Zweite disqualifiziert und aus der Wertung genommen. An der oberen Nahe setzte der VfL Simmertal seinen Siegeszug auch beim FC Brücken fort, während der FCV Merxheim beim SC Birkenfeld ein 1:7-Debakel erlebte.