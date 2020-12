Kreis Birkenfeld

Zweigeteilt ist in dieser Saison natürlich auch die Bezirksliga. Das führt dazu, dass die Liga zumindest in der Hauptrunde für die Klubs aus dem Kreis Birkenfeld – anders als in den vergangenen Jahren – attraktiv ist. in der so genannten Bezirksliga Obere Nahe sind die Fahrten nicht so weit und viele Derbys stehen auf dem Programm. Das erste steigt gleich am Sonntag im Birkenfelder Stadion am Berg, wo der SV Niederwörresbach zu Gast ist. Heimrecht gegen den FCV Merxheim hat der TuS Mörschied, während der FC Brücken spielfrei ist.