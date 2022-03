Noch ist für alle vier Bezirksligisten des Kreises Birkenfeld nicht klar, ob sie die Saison in der Aufstiegs- oder der Abstiegsrunde fortsetzen. Die Entscheidung fällt am Sonntag, wenn der TuS Mörschied den SC Birkenfeld empfängt und der FC Brücken in Medard bei der SG Veldenzland gastiert. Der SV Niederwörresbach hat aktuell als Vierter einen Punkt mehr als Brücken und Mörschied, ist aber spielfrei und somit zum Zuschauen verdammt. Wir haben uns gefragt: Was passiert, wenn...