Nico Pereira gehört nicht mehr dem Trainerteam an

Bei der SG Alsenztal hat sich Nico Pereira aus dem Trainerteam verabschiedet. „Das hat er der Mannschaft mitgeteilt“, berichtete Bernd Döring, einer der Sportlichen Leiter des Fußball-Bezirksligisten. Döring ergänzte: „Nico hat das damit begründet, dass er es zeitlich nicht mehr packt, weil er viele Sachen bewältigen muss. Er wird demnächst auch mal an Spieltagen fehlen.“ Viel ändern wird sich in der täglichen Arbeit bei der SGA allerdings nicht, Maximilian Bauer war auch bisher die treibende Kraft innerhalb des Trainerteams. Er wird nun alleine die Fäden ziehen. Gegen die SG Guldenbachtal stand Pereira als Spieler seinen Mann, die 0:6-Niederlage gegen die SG Guldenbachtal konnte er nicht verhindern. Die Gäste bestätigten damit ihren Lauf, der sie auf Platz zwei springen ließ. Noch schlimmer als die Alsenztaler traf es die SGE Bad Kreuznach II, die mit 0:11 beim TuS Hackenheim, dem Spitzenreiter der Untere-Nahe-Staffel, unter die Räder kam. In der Obere-Nahe-Staffel gab es für die lange unbesiegten Winterbacher die zweite Niederlage in Folge. Bereits am Freitag hatte der VfL Simmertal seine Tabellenführung durch ein 3:0 gegen den SC Birkenfeld verteidigt.