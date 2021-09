Die Gewinner des fünften Spieltages der Fußball-Bezirksliga waren eindeutig die Zuschauer, die ausschließlich torreiche Spiele zu sehen bekamen. In der Untere-Nahe-Staffel fand Tabellenführer TuS Hackenheim nach der Pokal-Niederlage mit einem 6:2 gegen die SG Weinsheim wieder in den Liga-Alltag zurück, und auf dem Rasen am Winterbacher Felsen gab es zwischen dem heimischen SV und dem FCV Merxheim ein 7:4. Der SVW ist damit alleiniger Tabellenführer an der oberen Nahe.