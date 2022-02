Neues Format feiert Premiere

Die Idee wurde bei einer guten Tasse Kaffee geboren: Tim Hulsey, der Trainer des Fußball-Bezirksligisten TuS Hackenheim, und Enes Softic, Coach des Landesligisten SG Hüffelsheim, entwickelten dabei den Gedanken, ein Vorbereitungsturnier im Winter ins Leben zu rufen und über mehrere Jahre zu etablieren. „Wir haben in Hackenheim optimale Bedingungen mit unserem Kunstrasen, dazu kennen Enes und ich viele Trainer aus anderen Vereinen“, sagt Hulsey, der ergänzt: „Ein Hintergedanke war sicher auch der tolle Stellenwert des Turniers in Waldalgesheim im Sommer. Vielleicht gelingt uns ja ein Pendant dazu im Winter.“ Die Premiere des Turniers, das den Namen „Dirk-Silvery-Cup“ trägt, steigt in dieser Woche in Hackenheim mit vier Teams. Am Mittwoch und Donnerstag werden die Halbfinals ausgespielt, am Samstag stehen großes und kleines Finale an.