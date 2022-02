Nervenstarker Bornheimer pariert gleich zwei Elfmeter

Spannender könnte es im Kampf um die Plätze in der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga kaum zugehen. In der Untere-Nahe-Staffel sind die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim und die TSG Planig nun punktgleich Dritter und Vierter. Zwei Zähler zurück darf auch Karadeniz Bad Kreuznach noch hoffen. Gewinnen die Salinental-Löwen am 6. März bei der SG Alsenztal und holen die beiden Kontrahenten in ihren Abschlusspartien jeweils einen Punkt, müsste sogar eine Dreiergruppe über die Teilnahme an der Aufstiegsrunde entscheiden. Die SG Pfaffen-Schwabenheim ist am 6. März beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim zu Gast, die Planiger empfangen am 13. März die SG Weinsheim.