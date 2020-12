Nachholspiele: Planig will nachlegen

Kreis Bad Kreuznach

In vier Fußball-Klassen werden heute und morgen Nachholspiele ausgetragen. Die TSG Planig kann am heutigen Mittwoch einen Schritt in Richtung Verbleib in der Bezirksliga machen. Die Planiger, die mit einem 4:2-Heimsieg über den FCV Merxheim gut aus der Winterpause gekommen sind, erwarten um 19 Uhr Schlusslicht TuS Hackenheim. Die TSG, die als Elfter insgesamt noch drei Partien in Rückstand ist, hat schon das Hinspiel mit 5:2 für sich entschieden. Nur mit einem Dreier würde der TuS, der am Sonntag 1:4 in Ippesheim verloren hat, die Hoffnung auf den Klassenverbleib wahren. Die zweiten Mannschaften beider Vereine stehen sich an gleicher Stelle am Donnerstag, 19.30 Uhr, in der B-Klasse Bad Kreuznach 1 gegenüber. Hier ist der Vierte beim Siebten zu Gast.