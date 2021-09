Auf die Euphorie folgt die Ernüchterung beim SV Niederwörresbach: Die Mannschaft von Coach Junus Mustafalic musste sich beim SV Winterbach, dem Tabellenführer der Obere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga, deutlich mit 0:3 geschlagen geben und konnte nicht ansatzweise an die guten Leistungen vom 9:2 gegen die SG Veldenzland anknüpfen. „Wir waren in allen Belangen schlechter und haben auch in der Höhe verdient verloren“, konstatierte ein enttäuschter Mustafalic.