Kreis Birkenfeld

Unter sich sind die vier Mannschaften des Kreises Birkenfeld, die in der Fußball-Bezirksliga Obere Nahe spielen, am Sonntag. Der FC Brücken, der diesmal beim SV Niederwörresbach gastiert, hängt mit seinen null Punkten am Tabellenende fest und muss langsam zu punkten anfangen. Wie die Niederwörresbacher dürfen der TuS Mörschied und der SC Birkenfeld, die im zweiten Duell aufeinander treffen, dagegen mit der Aufstiegsrunde liebäugeln.