Nach dem aus Sicht von Niederwörresbachs Coach Junus Mustafalic „brutal wichtigen Sieg“ im Derby gegen den TuS Mörschied ist die Stimmung in der Mannschaft des Fußball-Bezirksligisten super. Das Team ist mit dem Dreier in der Liga angekommen, hat den Fehlstart gegen Merxheim vergessen gemacht – und geht nun hoch motiviert in das Auswärtsspiel am heutigen Freitag (19.30 Uhr) beim VfL Simmertal.