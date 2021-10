Nach zwei Siegen in Folge befindet sich die SG Weinsheim plötzlich in Schlagdistanz zur Aufstiegsrunde der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga. Am Sonntag reist die junge Mannschaft von Trainer Detlev Christmann zum TSV Langenlonsheim/Laubenheim, der im Moment von einer solchen Zielsetzung weit entfernt ist.