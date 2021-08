Die Fußball-Bezirksliga bietet den Zuschauern am Wochenende zwei Begegnungen, die schon richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf sein könnten. In der Untere-Nahe-Staffel erwartet die TSG Planig den TuS Hackenheim, und im Bereich obere Nahe tritt der VfL Simmertal beim SV Winterbach an.