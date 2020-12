Region Nahe

Sechs Treffer durften die Zuschauer im Derby der Fußball-Bezirksliga Untere Nahe bestaunen. Am Ende trennten sich die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim und die TSG Planig mit 3:3. Ebenfalls mit einem Remis endete das Nahe-Derby zwischen dem TSV Langenlonsheim/Laubenheim und der SG Guldenbachtal. Beide trennten sich 1:1. An der Spitze thront weiter der TuS Hackenheim. Das Maß der Dinge in der Bezirksliga Obere Nahe bleibt der SV Winterbach, der an der heimischen Kirmes mit 5:1 gegen die SG Veldenzland gewann.