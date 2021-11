1:5 und 1:5 – so lauteten die Ergebnisse des SC Birkenfeld aus den Hinspielen gegen Winterbach und Simmertal. Mittlerweile sind die ersten Partien der Rückrunde gespielt – und der SCB hat sich mit einem 2:1 gegen Winterbach schon einmal eindrucksvoll für die Hinspielpleite revanchiert. Coach Marco Orth ist allerdings bewusst, dass das Rückspiel am heutigen Freitag (19 Uhr) in Simmertal noch einmal schwieriger wird.