Laurenz Bubach drückt dem Spiel seinen Stempel auf

Karadeniz Bad Kreuznach nutzte die Spielpause von Top-Favorit TuS Hackenheim und übernahm mit einem 2:1-Heimsieg gegen die SG Guldenbachtal die Tabellenführung in der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga. In der Obere-Nahe-Gruppe wurde der SV Winterbach mit einem 5:1 gegen den SC Birkenfeld seiner Favoritenrolle gerecht. Der Spieltag war bereits am Freitag eröffnet worden. Die SG Alsenztal und der TSV Langenlonsheim/Laubenheim trennten sich dabei 2:2. Das Simmertaler Heimspiel dagegen war abgesetzt worden, weil es einen bestätigten Corona-Fall im Spielerkreis des SV Niederwörresbach gab – wir berichteten bereits.