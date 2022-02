Video an, Ton an – und ab geht die Post. Wenn die Vereine des Fußballkreises Bad Kreuznach sich zu einer Videokonferenz zusammenschalten, dann ist Thomas Dubravsky, der Fußball-Kreisvorsitzende, in seinem Element. Da redet der Hochstätter schon einmal unmissverständlich Klartext, fordert Unterstützung ein, stellt aber auch auf immer wieder bemerkenswerte Art und Weise Einigkeit her und sagt den Vereinen seine Unterstützung zu.