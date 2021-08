In der Fußball-Bezirksliga musste der SV Niederwörresbach wegen eines Coronafalls in seiner Mannschaft pausieren. Die Partie in Simmertal fiel aus. Der SC Birkenfeld und der FC Brücken verloren. Der TuS Mörschied war somit das einzige Team aus dem Kreis Birkenfeld, das sich über drei Punkte freuen durfte.