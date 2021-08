Bereits am heutigen Freitagabend startet die Fußball-Bezirksliga Obere Nahe in ihre Hauptrunde. Der SV Niederwörresbach macht den Anfang und empfängt den FC Viktoria Merxheim. Am Samstag folgt dann der TuS Mörschied mit seinem Gastspiel in Simmertal und das Derby zwischen dem SC Birkenfeld und dem FC Brücken (siehe nebenstehenden Artikel).