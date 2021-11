Ins Derby geht es nicht halbherzig

Je näher es dem Ende der Qualifikation für die Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga entgegengeht, umso mehr gibt es Spiele, in denen es für eine oder gar beide Mannschaften um nichts mehr geht. So auch am Sonntag, wenn der TSV Langenlonsheim/Laubenheim auf dem Windesheimer Rasen gegen die SG Guldenbachtal in der Untere-Nahe-Staffel antritt. Die Flugplatzelf steht als Teilnehmer an der Abstiegsrunde bereits fest, und die SGG wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Aufstieg in die Landesliga spielen.