Am Dienstagabend beginnt die Fußball-Europameisterschaft für uns alle so richtig, wenn Deutschland das erste Mal antritt. Doch nicht nur die schwarz-rot-goldenen Fan-Utensilien werden aus den Schränken gekramt und in Form gebracht, auch französische Fans fiebern dem Aufeinandertreffen der beiden fußballerischen Schwergewichte entgegen und wappnen sich für das große Duell. Einer von ihnen ist Didier Mary aus Weinsheim.