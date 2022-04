In Unterzahl starke Reaktion gezeigt

Die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim hat in der Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga für eine Überraschung gesorgt. Die Kombinierten schlugen den Zweiten, den SV Winterbach, trotz einer 50-minütigen Unterzahl mit 2:1. Durch die Niederlage schrumpfte der SVW-Vorsprung auf den großen Kontrahenten VfL Simmertal auf einen Zähler. Die Flachsberg-Elf schlug die TSG Planig ebenfalls mit 2:1. Eine bittere Niederlage musste der TSV Langenlonsheim/Laubenheim in der Abstiegsrunde hinnehmen. Die Flugplatz-Kicker verloren in der Nachspielzeit mit 1:2 beim SV Niederwörresbach. Die Partie zwischen dem FCV Merxheim und Karadeniz Bad Kreuznach wurde abgesagt. Die Kurstädter hatten zu viele Corona-Fälle zu beklagen.