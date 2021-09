Im Kerbespiel völlig emotionslos

Auch das Spitzenspiel der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga dominierte der TuS Hackenheim nach Belieben. Gegen Karadeniz Bad Kreuznach hieß es am Ende 6:1. Der SG Eintracht Bad Kreuznach II gelang mit dem 1:1 gegen die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim der erste Punktgewinn der Saison. In der Obere-Nahe-Staffel konnte der VfL Simmertal den Aufwärtstrend mit einem Heimsieg gegen den FC Brücken bestätigen. Tabellenführer bleibt der SV Winterbach nach seinem 3:0-Sieg am Freitagabend gegen den SV Niederwörresbach – wir berichteten bereits. Das wegen eines Flutlicht-Defekts abgebrochene Spiel zwischen der SG Alsenztal und der SG Weinsheim wurde bereits neu terminiert. Es wird am 6. Oktober nachgeholt.