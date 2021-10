Hulsey nimmt ersten Punktverlust entspannt auf

Eine große Überraschung gab es in der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga: Erstmals seit dem Einstieg des Trainergespanns Tim Hulsey/Niklas Schneider im Sommer 2020 und damit auch erstmals in dieser Spielzeit reichte es für Tabellenführer TuS Hackenheim nicht zur vollen Punktzahl. Gegen die SG Guldenbachtal musste sich das Team mit einem Remis begnügen. In der Obere-Nahe-Staffel nimmt der VfL Simmertal weiter an Fahrt auf. Auch im emotionsgeladenen Derby gegen den FCV Merxheim holte die Mannschaft einen Dreier.