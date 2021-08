Die Fußball-Bezirksliga startet mit einem besonderen Derby in die Spielzeit 2021/2022. Am Felseneck empfängt der TuS Hackenheim die SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim, bei der Tino Häuser an der Seitenlinie steht, der einst die Hackenheimer in die Bezirksliga führte.