Es ist angerichtet: Am heutigen Donnerstagabend kommt es in Hackenheim zum Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga. Der gastgebende TuS erwartet um 19.30 Uhr auf seinem Kunstrasenplatz als Tabellenführer den Zweiten, den VfL Simmertal. Auch wenn der Endspiel-Grad angesichts des Vorsprungs der Hackenheimer (sechs Punkte, plus ein Spiel in der Hinterhand) nur gering ist, übt das Spiel eine große Anziehungskraft aus.