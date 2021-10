Im Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga triumphierte zum Rückrundenauftakt der TuS Hackenheim. Der Spitzenreiter der Untere-Nahe-Staffel gewann das Derby bei der SG Pfaffen-Schwabenheim/Bosenheim mit 4:2. An der oberen Nahe halten der SV Winterbach und der VfL Simmertal den Rest des Feldes in Schach. Beide gewannen ihre Spiele mit 3:0. Die Fans beider Lager fiebern nun dem Spitzenspiel zwischen den Kontrahenten am Samstag auf dem Simmertaler Flachsberg entgegen.