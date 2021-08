Geibel ist zurück

„Wie soll es einer Mannschaft gehen, die in zwei Spielen 50-mal aufs Tor schießt, nur dreimal trifft und zweimal davon per Elfmeter?“, stellt Uwe Conrad, Kotrainer des Fußball-Bezirksligisten SC Birkenfeld, vor dem Auswärtsspiel am Samstag (16.30 Uhr) beim SV Winterbach eine Frage, die zugleich das große Dilemma des SCB offenbart: Die Trefferquote ist viel zu gering, die Mannschaft von Spielertrainer Marco Orth benötigt viel zu viele Möglichkeiten, um sich für das eigene Engagement zu belohnen – und ist gleichzeitig defensiv anfällig.