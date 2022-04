Erneuter Torwartwechsel

Die Anfangsphase gehörte Karadeniz. Die Gäste kamen auch zu Chancen. Nach 30 Minuten mussten die Merxheimer wie zuletzt in Weinsheim einen Wechsel im Tor vornehmen. André Georg hatte sich verletzt, und da die weiteren Keeper entweder im Urlaub weilten oder gesperrt waren, musste in Fabian Kilp erneut ein Feldspieler in den Kasten. „Ab diesem Zeitpunkt waren wir das spielbestimmende Team“, berichtete FCV-Abteilungsleiter Mike Marcaccini und ergänzte: „Wir hatten viele und gute Möglichkeiten. Eine müssen wir einfach nutzen und das Ding gewinnen.“ Anton Götze vergab vor der Pause, Max Klos und Christian Mitchell scheiterten in Hälfte zwei. „Unter dem Strich können wir mit dem 0:0 leben“, sagte Marcaccini. Die Merxheimer sind auch nach drei Partien der Abstiegsrunde noch ungeschlagen. „Unsere Jungs sind einfach fit. Das beste Beispiel ist Keven Lang-Lajendäcker, der ein überragendes Spiel gemacht hat.“ olp