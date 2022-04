Die Enttäuschung war groß, als der FC Brücken am vergangenen Wochenende sein Spiel in der Abstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga gegen die SG Alsenztal deutlich mit 0:3 verloren hatte. Am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Langenlonsheim/Laubenheim will sich der FC die verlorenen Zähler zurückholen.