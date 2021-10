Die TSG Planig hat sich in der Untere-Nahe-Staffel der Fußball-Bezirksliga als zweite Kraft hinter dem weiter ungeschlagenen Tabellenführer TuS Hackenheim etabliert. Am Sonntag erwartet die Mannschaft von Trainer Cihan Ceylan zum Abschluss der Vorrunde die Salinental-Löwen von Karadeniz Bad Kreuznach, die sich mit der SG Guldenbachtal ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Teilnahme an der Aufstiegsrunde liefern.