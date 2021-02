Deutschler befürchtet ein Desaster

Sie sind die Minimalisten der Fußball-Region. Ganze vier Partien haben die Bezirksliga-Kicker der SG Veldenzland in der Spielzeit 2020/21 absolviert. Zehn Partien stehen noch aus, um wenigstens die Hauptrunde zu beenden. Doch kommt es wirklich so weit? Darüber und über weitere Themengebiete haben wir mit Bernd Deutschler gesprochen. Den Vorsitzenden des SV Medard, der gemeinsam mit dem SV Lauterecken die SG Veldenzland bildet, kennen viele Fußballer im Kreis auch als Schiedsrichter. Aus gesundheitlichen Gründen hat er zuletzt pausiert. Demnächst will er wieder einsteigen.